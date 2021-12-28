Askerî Elektronik Sanayi’nin (ASELSAN), asayiş ve güvenliği sağlayan jandarma ekipleri için ürettiği EKS-2WX yaka kamerasının, yapay zeka teknolojileri ve büyük veri analizlerinin desteğiyle güçlendirilmiş yazılımlar ile suçluları anlık tespit edebiliyor.

Valilikten yapılan açıklamada, bu teknoloji sayesinde vatandaşların bekletilmeden işlemlerinin daha hızlı yapılabildiği duyuruldu:

"Akıllı kontrol noktası ve jandarma devriye uygulaması ile asayiş uygulamalarında kullanılan yaka kamerası, araç içi yüz tespiti, akıllı devriye mobil ve web uygulaması, büyük veri depolama plaka tanıma sistemi, jandarma yüz tanıma uygulaması, yüz izleri veri tabanı, NVR ve video sunucu sistemleri ile bilişim alt yapılarından yararlanıyor.”

Akıllı yaka kamera sistemi Bitlis, Ahlat, Adilcevaz, Erciş ve Van kara yolunda bulunan Adilcevaz İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çimenli yol kontrol noktasında etkin olarak kullanılmaya başlandı.

Yaka kameralarının, jandarmanın iş yükünü büyük oranda hafifletmesi bekleniyor. Bu uygulama sayesinde yol kontrollerinde kimlik toplamak yerine vatandaşın yüzüne bakarak hızlı şekilde kimlik sorgulaması yapılabiliyor.