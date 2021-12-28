Kayıp yaşlı adam evinden 200 metre uzakta bulundu
Adana'da kayıp ihbarıyla aranan 87 yaşındaki Mehmet Soylu, evine 200 metre uzaklıktaki ağacın dibinde bulundu.
Adana’nın Feke ilçesi Yeşil Düşmüş Mahallesi'nde yalnız yaşayan 87 yaşındaki Mehmet Soylu'dan haber alamayan çocukları, komşularına haber verdi.
Soylu'nun evde olmadığını fark eden komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. Kaymakam Vahit Yılmaz'ın talimatı üzerine arama başlatıldı.
Bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), Yüreğir Arama Kurtarma Timi (YAKUT), polis, jandarma, belediye ve orman işletme ekipleri yönlendirildi.
Sarp araziye sahip mahallede dünden beri yürütülen arama çalışmasında ekipler, bugün öğle saatlerinde Mehmet Soylu'yu evine 200 metre uzaklıktaki ağacın kenarında yatarken buldu.
Soğuğa maruz kalan Soylu, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Soylu, ambulans uçakla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
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