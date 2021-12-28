Valilikten yapılan açıklamada, Balıkesir ve ilçelerinin Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, yılbaşı öncesi suçları önlemek amacıyla çalışma yürütülüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve ilçeleri kapsayan soruşturma kapsamında eş zamanlı operasyon gerçekleştiriyor.

Balıkesir'de 10 Kasım'da kovalamaca sırasında şüphelilerin açtığı ateş sonucu şehit olan polis memuru Abdülkadir Güngör'ün adının verildiği operasyona 900 polis katılıyor.

Helikopter destekli 10 özel harekat ve 5 çevik kuvvet timinin yer aldığı operasyonda, 9 ruhsatsız tabanca, 6 şarjör, 150 tabanca fişeği, 16 tüfek, 63 dolu kartuş, kurusıkı tabanca, 5 bıçak, 3 beyzbol sopası ele geçirildi.

132,85 gram metamfetamin, 190,36 gram esrar, 53 gram bonzai, 536 sentetik ecza hap, 5 hassas terazi, 23 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 525 lira, 49 gram kenevir tohumuna el konuldu.

Operasyon kapsamında silah ve uyuşturucu maddenin yanı sıra 106 cinsel içerikli hap, 7 cinsel içerikli jel, 52 bin 230 gram kıyılmış tütün, 341 litre el yapımı şarap, 53 şişe el yapımı şarap, 154 litre kaçak rakı, 100 litre etil alkol, 51 tüp anason, 8 tüp anason yağı, 59 tüp aroma, 7 şişe kaçak viski, 85 litre bitkisel temizleyici, 5 alkol kiti, 2 bidon saf su, 30 litre sahte votka, 1 şişe kaçak votka, 7 litre el yapımı bira, 29 bidon, 117 şişe, kovayla yapılmış düzenek, düdüklü tencere ile yapılmış düzenek, 9 iğneli enjeksiyon, sahte alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, çalıntı motosiklet ile 2 cep telefonu ele geçirildi.

Tüm suçlara yönelik çalışmalar sürüyor

Operasyonda, "kasten öldürme, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu, hırsızlık ve tehdit" suçlarından aranan bir şüpheli de yakalandı.

141 şüpheli hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak-uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Hasan Şıldak, il genelinde bütün suçlara yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini söyledi.

Şıldak, özellikle uyuşturucu, kaçakçılık ile silah ve sahte alkol kaçakçılığıyla mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.