Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde, 31 göçmeni taşıyan bir minibüs kanala devrildi.

Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, kanaldan çıkarılan 9 kaçak göçmenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

"25 kişi sağ olarak kurtarıldı"

Şanlıurfa Valiliği hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün daha yaşamını yitirdiği açıkladı:

"Harran Öncüler Mahallesi’nde göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 göçmenden 3’ü müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmiştir. Olayda hayatını kaybeden göçmen sayısı 9 olmuştur. 2 yaralının durumları stabil olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır"