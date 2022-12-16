Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA, DHA
Şanlıurfa'da minibüs sulama kanalına düştü: 9 ölü
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa'da göçmenleri taşıyan bir minibüs sulama kanalına düştü. Minibüsteki 9 kaçak göçmen hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde, 31 göçmeni taşıyan bir minibüs kanala devrildi.
Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, kanaldan çıkarılan 9 kaçak göçmenin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.
"25 kişi sağ olarak kurtarıldı"
Şanlıurfa Valiliği hastaneye kaldırılan yaralılardan 3’ünün daha yaşamını yitirdiği açıkladı:
"Harran Öncüler Mahallesi’nde göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 5 göçmenden 3’ü müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetmiştir. Olayda hayatını kaybeden göçmen sayısı 9 olmuştur. 2 yaralının durumları stabil olup, olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır"
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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