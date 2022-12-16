Beylikdüzü'nde bir döviz bürosunda motokurye olarak çalışan Ünal Coşkun, Fatih'te bir adrese götürmek için aldığı 150 bin euroyu montunun cebine koyarak yola çıktı. Coşkun, Sahilyolu Samatya mevkiinde seyir halindeyken montunun cebindeki para destesi yere düştü.

Akan trafikte motosikletinden inen Coşkun, etrafa saçılan paraları toplamaya çalışırken bu anları da cep telefonuyla kaydetti.

Görüntülerde, etrafa saçılan paraları toplayan kuryeye vatandaşların yardım etmesi, bu arada kuryenin paraları bazı kişilerden geri almaya çalışması da yer aldı.

"Bazı kişiler paraları verirken, bazıları arabalarına binip gitti"

Ünal Coşkun, Kapalıçarşı'daki işlem iptal olunca Beylikdüzü'ne geri dönmek için motosikletiyle yola çıktığını belirterek, başından geçenleri şöyle anlattı:

"Sahilyolu'ndan dönüyordum. Acelem olduğu için parayı lastikli bir şekilde montumun cebine koydum. Samatya'da hastanenin önünde rüzgar nedeniyle montumun patlaması sonucu paralar yere düştü. Etrafa saçılan paraların üzerinden arabalar geçince paraların bağlandığı lastik koptu. Paralar havaya uçmaya başladı. İnsanlar toplamaya çalıştı. Ben de o esnada elimde poşetle koşup, paraları toplamaya çalıştım. Bazı kişiler paraları verirken, bazıları arabalarına binip gitti."

"Rica ediyorum, paraları geri versinler"

85 bin euronun kayıp olduğunu anlatan Coşkun, "Ben bu yükün altından kalkamam. Rica ediyorum, paraları geri versinler. Çünkü ben mağdurum. Onlardan ricam paraları Aksaray Polis Merkezi'ne teslim etsinler." diye konuştu.