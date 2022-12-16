Harran'a bağlı Öncüler Mahallesi Biçer Mezrası mevkiinde, 31 göçmeni taşıyan bir minibüs kanala devrildi.

Minibüsü görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, kanaldan çıkarılan 6 kaçak göçmenin hayatını kaybettiğini belirledi.

Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor.

"25 kişi sağ olarak kurtarıldı"

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, 6 göçmenini hayatını kaybettiği, 5 kişi yaralı olmak üzere toplamda 25 kişi sağ olarak kurtarıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, "Olayın organizatörü yakalanmış olup adli süreç hassasiyetle tarafımızca takip edilmektedir. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.



