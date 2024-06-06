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Türkiye
DHA 06.06.2024 16:34

Şanlıurfa'da köpeğin ısırdığı kişi karantinaya alındı

Şanlıurfa'da kuduz köpeğin ısırdığı Mustafa Şahin, karantinaya alındı.

Şanlıurfa'da köpeğin ısırdığı kişi karantinaya alındı
[Fotograf: DHA]

Şanlıurfa'da Mustafa Şahin, 4 Haziran'da sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktı. Şahin, bu sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Kol ve bacağından ısırılan Şahin, mahalle sakinleri tarafından kurtarıldı. Şahin hastaneye kaldırılırken, belediye ekiplerinin yakaladığı köpek aynı gün öldü.

Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı

Köpekten numune alınarak Adana Veteriner Kontrol Müdürlüğü'ne gönderildi. Köpeğin kuduz olduğu ortaya çıktı.

Bunun üzerine Şahin, Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde karantinaya alındı. Belediye ekipleri ise Batıkent Mahallesi'nde başıboş dolaşan köpekleri barınağa götürmek üzere toplamaya başladı. 

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