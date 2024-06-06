Az Bulutlu 32ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
DHA 06.06.2024 15:54

Otomobil almak için Hatay'dan Erzurum'a geldi, 560 bin lira dolandırıldı

Hatay'dan Erzurum'a gelerek internette gördüğü hafif ticari aracı almak 560 bin liraya almak isteyen bir kişi, araç sahibiyle buluştuğu noterde dolandırıldığını anladı.

Otomobil almak için Hatay'dan Erzurum'a geldi, 560 bin lira dolandırıldı

Hatay'da esnaflık yapan Selçuk S, internet görerek beğendiği ve piyasanın çok altında satılan hafif ticari araca talip oldu.

İlandaki cep telefonunu arayan Selçuk S, kendisini galerici olarak tanıtan ve adının Caner olduğunu söyleyen kişi ile 560 bin liraya anlaştı. Aracı satın almak için Erzurum'a gelen Selçuk S, ruhsat sahibi Bülent C. ile buluştu. Sanayide ekspertiz raporu alan ikili, satış işlemleri için notere gitti.

Selçuk S., noterde bir kez daha galerici Caner ile telefon görüştü. Satıcı, Selçuk S'den 560 bin lirayı E.D. adına kayıtlı IBAN numarasına göndermesini istedi. Selçuk S., parayı gönderdikten sonra satış işleminin gerçekleşmesini istedi ancak ruhsat sahibi Bülent C, hesabına henüz para yatmadığını, bu nedenle beklemeleri gerektiğini söyledi.

Selçuk S., bir süre sonra aradığı galerici Caner'e ulaşamayınca dolandırıldığını anladı. Bunun üzerine Selçuk S. ile Bülent C, notere yakın bir nokta bulunan trafik polislerine giderek durumu anlattı.

Otomobil almak için Hatay'dan Erzurum'a geldi, 560 bin lira dolandırıldı

"Para gelmeyince aradık ama ulaşamadık"

Olayı anlatan Selçuk S, "İlanda aracı gördüm ve fiyatı da uygun olduğu için şahsı arayıp, anlaştık. Erzurum'a geldim. Galerici olduğunu söyleyen kişi, ikimizi buluşturdu. Birlikte aracı ekspertize götürdük. Araç temiz çıkınca şahsı arayıp, aracı beğendiğimi ve notere gittiğimizi söyledim. Sonra kendisinin verdiği IBAN numarasına parayı internet bankacılığı ile havale ettim. Ama yanımdaki aracın gerçek sahibi bana 'O şahıs, bana paramı göndersin; işlemleri başlatalım' dedi. Uzun bir süre bekledik, para gelmeyince aradık ama ulaşamadık ve dolandırıldığımızı anladık. Paranın içinde depremde kaybettiğim 3 yaşındaki kızımın da bir miktar parası vardı" dedi.

Otomobil almak için Hatay'dan Erzurum'a geldi, 560 bin lira dolandırıldı

Kaparo göndererek ilanı yayından kaldırttı

Bülent C. (32) ise 810 bin liraya aracını satışa koyduğunu söyledi. Daha sonra kendisini galerici Caner olarak tanıtan kişi ile satış konusunda 800 bin liraya anlaştıklarını söyleyen Bülent C, bu kişinin bin lira kapora göndererek ilanı yayından kaldırılmasını istediğini söyledi.

Galericinin uyarıları nedeniyle alıcı Selçuk S. ile hiçbir şekilde fiyat konuşmadıklarını belirten Bülent C, "Bize kendini galerici olarak tanıtıp, aslında dolandırıcı olan kişi, bana sürekli 'Abi sen müşteri ile muhatap olma, ben hallediyorum' diyordu" ifadelerini kullandı.

Sazan sarmalı yöntemi ile dolandırıldıkları anlaşılan Selçuk S. ile Bülent C, daha sonra emniyete giderek şikayetçi oldu. Dolandırıcılık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

ETİKETLER
Dolandırıcılık Erzurum Hatay
Sıradaki Haber
Aynı adrese yemek götüren 25 kuryeye "asılsız sipariş" şoku
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:08
Gazze'de yıkılan evlerin enkazında ABD yapımı mühimmat kalıntıları bulundu
16:17
6,7 büyüklüğünde deprem senaryosuyla 5 ilde tatbikat yapıldı
15:48
DSÖ: Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sağlık merkezlerine yönelik 464 saldırı belgeledik
15:46
Aynı adrese yemek götüren 25 kuryeye "asılsız sipariş" şoku
15:39
Mesleki eğitim merkezi öğrencileri okul pansiyonlarında konaklayabilecek
15:42
17 liderden Hamas'a 'İsrail'in ateşkes önerisini kabul etme' çağrısı
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Ankara'da
FOTO FOKUS
İsrail'in Cibaliye'de bıraktığı yıkım havadan görüntülendi
İsrail'in Cibaliye'de bıraktığı yıkım havadan görüntülendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ