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Türkiye
AA 06.06.2024 14:37

Kurban satıcılarına sahte para uyarısı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Sultangazi'deki hayvan satış pazarında satıcı ve alıcıları sahte para konusunda bilgilendirdi. Ekipleri, bir banknotun sahte olup olmadığının anlaşılması için uygulanması gereken basit yöntemleri anlattı.

Kurban satıcılarına sahte para uyarısı
[Fotograf: AA]

Sultangazi'deki hayvan satış pazarına giden ekipler, pazarlık sonrası yapılan kurban satışlarında dolandırıcılığa karşı çalışma yaptı.

Türk lirasının güvenlik özelliklerinin sıralandığı çalışma kapsamında bir banknotun sahte olup olmadığının anlaşılması için uygulanması gereken basit yöntemler satıcılara anlatıldı.

Ekipler, "tırnakçılık", "yankesicilik" ve "tantanacılık" olarak tabir edilen bazı dolandırıcılık türlerine karşı dikkat edilmesi gereken noktaları aktardı.

Pazarda kurbanlık hayvan satan Mehmet Demirci, basın mensuplarına, normal şartlarda sahte ve gerçek parayı ayıramadığını söyledi.

Demirci, bilgilendirme sonucunda artık bunu ayırt edebileceği için memnuniyet duyduğunu kaydetti.

Satıcılardan Zafer Kurnaz ise kendileri için son derece faydalı bilgilendirme çalışması için polis ekiplerine teşekkür etti.

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İstanbul Kurban Bayramı Sahte Para
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