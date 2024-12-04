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Türkiye
AA 04.12.2024 15:18

Şanlıurfa'da ısınmada kaçak elektrik kullanımı 44 trafoyu yaktı

Şanlıurfa'da kaçak elektrikli ısıtıcı kullanımı nedeniyle 1 ayda 44 trafonun aşırı yüklenme nedeniyle yandığı belirtildi.

Şanlıurfa'da ısınmada kaçak elektrik kullanımı 44 trafoyu yaktı

Dicle Elektrik'ten yapılan açıklamaya göre, kasım ayında hava sıcaklıklarının düşmesiyle elektrikli ısıtıcı kullanımında büyük bir artış yaşandı.

Şirket verilerine göre ekim ayında 17 olan trafo arıza sayısı, kasım ayında arttı.

"Kaçak elektriğin ısınmada kullanılması şebekeye aşırı yük bindiriyor"

Zorunlu olmadıkça elektrik kullanılmaması uyarısında bulunulan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa'da havaların soğumasıyla kaçak elektrikli ısıtıcı kullanımı sebebiyle 1 ayda 44 trafo aşırı yüklenme nedeniyle yandı. Kaçak elektriğin ısınmada kullanılması şebekeye aşırı yük bindiriyor. Bölgemizde ısınma amacıyla yalnızca elektrik enerjisi kullanıldığına sıkça şahit oluyoruz. Kaçak kullanımının da etkisiyle şebeke üzerindeki aşırı yüklenme, arızalara, yangınlara ve trafolarda patlamalara neden olmaktadır. Bu durum, arıza yaşanan bölgelerdeki tüm vatandaşları mağdur etmektedir. Isınmada zorunlu olmadıkça elektrik kullanılmamasını doğal gaz, odun ve kömür gibi kaynakların tercih edilmesini önemle rica ederiz."

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