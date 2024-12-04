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Türkiye
AA 04.12.2024 15:10

Yasaklı kanatlı hayvan ilaçlarını internetten satan kişi yakalandı

Konya'da ülkeye girişi yasak olan kanatlı hayvan ilaçlarını internet üzerinden sattığı tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.

Yasaklı kanatlı hayvan ilaçlarını internetten satan kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kişinin kiraladığı depoda, kanatlı hayvanların tedavisinde kullanılan ilaçlar sattığı ihbarını aldı.

Harekete geçen polis, merkez Karatay ilçesinde bulunan depoya düzenlediği baskında, ABD menşeili ve ülkeye sokulması yasak olduğu öğrenilen 825 bin ilaç ele geçirdi.

Gözaltına alınan E.U'nun, temin ettiği ilaçları, oluşturduğu kendi markasıyla internet üzerinden sattığı öğrenildi.

Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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