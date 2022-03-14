Haber Giriş: 14 Mart 2022 Pazartesi 08:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da işçi servisi devrildi: 15 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
İzzet Kılıç idaresindeki işçi servisi, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 10. kilometresinde devrildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Servisteki işçilerin Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada çalıştıkları öğrenildi.
Etiketler: Şanlıurfa Trafik Kazası
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