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Türkiye
AA 04.03.2025 03:15

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü

Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunda Zeynel Abidin Uçar idaresindeki otomobil ile Müslüm Yılmaz yönetimindeki otomobil, Yanaloba Mahallesi yakınlarında çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, sürücüler ile araçta bulunan Rejber Demirkol ve Ercan Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 ölü

Olay yerine gelen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, kazada 4 kişinin hayatını kaybettiğini belirterek, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Cenazeler, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Şanlıurfa Polis
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