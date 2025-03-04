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Türkiye
AA 04.03.2025 00:39

4 ilde eğitime kar engeli

Yurdun bazı illerinde kar yağışı, don ve buzlanma etkisini sürdürüyor. Gümüşhane, Bingöl, Tunceli ve Bayburt'ta eğitime ara verildi.

4 ilde eğitime kar engeli

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları etkili oluyor.

Ulaşımda yaşanabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı kent merkezi ile Adaklı, Karlıova, Kiğı, Yayladere ve Yedisu ilçelerinde eğitime bugün ara verildi.

Ayrıca engelli ve hamile kamu görevlileri ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de idari izinli sayılacak.

Gümüşhane

Gümüşhane'nin Kelkit ve Şiran ilçelerinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Kelktit Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi/özel tüm eğitim-öğretim kurumlarındaki eğitim faaliyetlerine bugün ara verildiği bildirildi.

Kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Şiran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçe genelinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak faaliyet yürüten resmi ve özel tüm kurumlardaki eğitim faaliyetlerine bugün ara verildiği ifade edilen açıklamada, kamuda çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Bayburt

Bayburt'un Demirözü ilçesinde kar nedeniyle eğitime bugün ara verildiği bildirildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ilçede etkili olan kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

Bugün, kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Tunceli

Etkili olan kar yağışı nedeniyle Tunceli'de eğitime 1 gün ara verildi.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle yollarda oluşabilecek buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklar göz önüne alınarak Tunceli İl Merkezi'nde ve tüm ilçelerimizde 4 Mart 2025 Salı günü taşımalı eğitime 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

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