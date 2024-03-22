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Türkiye
AA 22.03.2024 20:48

Şanlıurfa'da derede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde karşısına geçmeye çalıştıkları sırada taşan derede akıntıya kapılan 3 kişi kurtarıldı, kayıp çocuk aranıyor.

Şanlıurfa'da derede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu
[Fotograf: İHA]

Kırsal Yukarı Durmuşlar Mahallesinde 4 kişi, bölgedeki Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada sular yükseldi.

Mahsur kalan 4 kişi, çevreden yardım istedi. Bölgedeki kişilerin yardım için geldikleri sırada 4 kişi taşkına kapıldı.

Suya düşen Şadiye Kara, Emine Kara ve Yasemin Çalışkan kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırıldı.

13 yaşındaki Davut Kara ise bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

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