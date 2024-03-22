Şanlıurfa'da derede mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı, 1 çocuk kayboldu

Kırsal Yukarı Durmuşlar Mahallesinde 4 kişi, bölgedeki Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada sular yükseldi.
Mahsur kalan 4 kişi, çevreden yardım istedi. Bölgedeki kişilerin yardım için geldikleri sırada 4 kişi taşkına kapıldı.
Suya düşen Şadiye Kara, Emine Kara ve Yasemin Çalışkan kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırıldı.
13 yaşındaki Davut Kara ise bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.