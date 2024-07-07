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Türkiye
İHA 07.07.2024 21:37

Şanlıurfa'da dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Şanlıurfa'da Göbeklitepe yakınlarındaki dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'da dağlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: İHA]

Şanlıurfa'da, Göbeklitepe'nin karşı tarafında bulunan Örencik ve Germuş Mahallesi dağlık alanında, akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüdü.

Vatandaşların ihbarıyla bölgeye Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otluk alanın tutuşmasıyla başlayan yangın ağaçlık alana da sıçradı. Ekiplerin söndürme çalışması yaptığı yangında çok sayıda fıstık ve zeytin ağacı zarar gördü.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor. 

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