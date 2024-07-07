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Türkiye
AA 07.07.2024 19:22

Muş'ta sele kapılan genç kız hayatını kaybetti

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen selde akıntıya kapılan 22 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Muş'ta sele kapılan genç kız hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak sonrası dereler taştı, yollarda su birikintileri oluştu.

Birçok ev ve tarım arazilerinin su altında kaldığı Bahçe köyünde, 22 yaşındaki Nazar Karataş, meydana gelen selde akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine bölgeye AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu genç kızın cesedi sudan çıkarıldı.

Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram da köye giderek incelemelerde bulundu.

Vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunan Bayram, zararların giderilmesi için ilgili birimlere talimat verdi.

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