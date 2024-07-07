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Türkiye
AA 07.07.2024 17:34

Ordu'da iki ilçeyi sel vurdu: 1 ölü

Ordu'da şiddetli yağış, Çaybaşı ve İkizce ilçelerinde sele neden oldu. Çaybaşı ilçesinde, sele kapılan bir kişi hayatını kaybetti.

Çaybaşı ilçesinde etkili olan şiddetli yağış sele dönüştü.

Bu sırada ilçenin Çay Mahallesi'nde ikamet eden 83 yaşındaki Hatice Kocakoç, sel sularında kapıldı.

Vatandaşların durumu fark etmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Karakoç'un cenazesi, suya kapıldığı yerin 2 kilometre uzağında bulundu.

Ordu Valisi Muammer Erol, TRT Haber'e son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu:

"Sele kapılan bir kadının cansız bedenine ulaşıldı. Vatandaşlarımızı dere yataklarına yakın olan bölgelerde daha dikkatli daha tedbirli olmaları konusunda uyarıyoruz. Akşam saatlerinde yağış bekliyoruz."

 

İkizce ilçesinde de şiddetli yağış hasara neden oldu

Kentte aralıklarla süren ve zaman zaman şiddetini artıran yağış İkizce ilçesinde hasara yol açtı.

Yağış nedeniyle ilçenin içinden geçen derenin debisi yükselirken, Fatih, Merkez, Kocaman, Beylerce, Kutluca, Bolluk ve Kurtköy Mahallelerinde heyelanlar oluştu.

Heyelan nedeniyle bazı mahallelerin yolu kapandı, yoldaki bazı araçlar ise biriken balçık ve çamura saplandı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

İkizce Belediye Başkanı Osman Kaygı, yağış nedeniyle meydana gelen heyelanlara ekiplerin müdahale ettiğini söyledi.

İlçenin içerisinden geçen deredeki su seviyesinin yükseldiğini vurgulayan Kaygı, taşmaması için önlem aldıklarını ifade etti.

Başkan Kaygı, tüm ekiplerin sahada olduğunu, yaşanan olumsuzlukları gidermek için çalışmalarına devam ettiklerini dile getirdi.

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