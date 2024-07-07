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Türkiye
AA 07.07.2024 19:10

Motosiklette nöbet geçirdi, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu

İstanbul Şişli'de, başkasının kullandığı motosiklette epilepsi nöbeti geçirerek yola düşen kişi, başından yaralandı. İETT otobüsü şoförü düşen kişiyi son anda fark ederek aracını durdurdu.

Motosiklette nöbet geçirdi, otobüsün altında kalmaktan son anda kurtuldu
[Fotograf: İHA]

Barbaros Bulvarı'nda, motosiklette sürücünün arkasında seyahat eden Mehmet Ş. epilepsi nöbeti geçirdi.

Motosikletten düşüp başını yere çarpan Mehmet Ş, bu sırada durağa yanaşan 34 HO 4001 plakalı İETT otobüsünün yan tarafında durabildi.

Yolcuların uyardığı şoför, otobüsü hemen durdurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Mehmet Ş. hastaneye kaldırıldı.

Motosikletin sürücüsü Emrah Akman, basın mensuplarına, arkasında oturan arkadaşının yolda epilepsi nöbeti geçirdiğini söyledi.

Arkadaşının bu nedenle yere düştüğünü anlatan Akman, "Arkadaşım şu an hastanede, durumu ise iyi." dedi.

"Durduğumda aracın yan tarafındaydı"

İsmini vermek istemeyen İETT şoförü ise aracıyla durağa yanaşırken bu kişinin motosikletin üzerinden düştüğünü belirtti.

Şoför, bu kişiyi son anda fark ettiğini dile getirerek, "Yolcular bağırdı ve durdum. Düşen kişinin durumu iyi. Polislere 'Bir şeyim yok' demiş. Araçtan dolayı değil motosikletten düşünce kafasını yere vurmuş. Tedbir amaçlı hastaneye götürdüler. Ben durduğumda aracın yan tarafındaydı." şeklinde konuştu.

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