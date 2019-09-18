Türkiye
Şanlıurfa'da bir terörist yakalandı18 Eylül 2019 Çarşamba 17:45 - Son Güncelleme 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:47
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla sınırı geçen terör örgütü PYD/PKK mensubu 1 terörist yakalandı.
Güvenlik güçleri Suriye'den Türkiye’ye girme teşebbüsünde bulunacağı öğrenilen teröristin yakalanması için sınır hattındaki önlemlerini artırdı.
Ekipler, terör örgütü PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, jandarmaya götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
Etiketler: Suruç şanlıurfa güvenlik güçleri