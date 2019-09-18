Hukukçu kimliklerini kullanarak bilgi topladılar. O bilgileri para karşılığı yabancı ülkelerin büyükelçilerine verdiler.

Ankara Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Y.S. ile Diyarbakır Barosu’na kayıtlı avukat B.D.’nin bazı büyükelçilere bilgi raporladığı bilgisini aldı.

5 kişilik özel ekip kuruldu, avukatlar takibe alındı.

Sürekli şehirlerarası seyahat eden avukatların son olarak İstanbul'dan Ankara'ya gideceği bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerle aynı otobüse binen polisler, Ankara'ya ulaşır ulaşmaz iki avukatı gözaltına aldı.

FETÖ ve PKK üyeleriyle ilgili de rapor hazırladıkları ortaya çıktı

Avukatların, büyükelçilerin talepleri doğrultusunda Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili araştırma yaptıkları öne sürüldü.

Şüphelilerin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Avrupa’ya kaçan ve gittikleri ülkelerde siyasi sığınma talebinde bulunan FETÖ ve PKK üyeleriyle ilgili de rapor hazırladıkları tespit edildi.

Avukatlar hakkında hazırlanan MASAK raporunda ise büyükelçilere verdikleri raporlar karşılığında 3 milyon lira aldıkları soruşturma dosyasına girdi.

Zanlıların, sorgusu sürüyor.

Kaynak: TRT Haber