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Şanlıurfa'da bir mezra ve 36 bina karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da COVID-19 tedbirleri kapsamında bir mezra ve 36 bina karantinaya alındı, 1 mahalle ve 12 binada uygulanan karantina ise sona erdi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde bazı vatandaşların COVID-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Eyyübiye ilçesi Payamlı Mahallesi Tülharabesi mezrasının tamamı ile Haliliye'de 15, Karaköprü'de 8, Eyyübiye'de 6, Siverek'te 2, Suruç'ta 3 ve Viranşehir'de 2 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Öte yandan, kent merkezi ve ilçelerindeki bir mahalle ve 12 binada uygulanan karantina sona erdi.
Etiketler: şanlıurfa covid 19 koronavirüsSon Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 01:00
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