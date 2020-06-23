Erzurum 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Mehmet Zeki Fidan, Saruhan Özçelik, Ali Yıldırım, Mahmut Mısır, Ahmet Özdemir, Erdal Ergi, Hacı Karahan ve sanık avukatları katıldı.

Tutuksuz yargılanan Mazlum Özdemir'in bulunmadığı duruşmada sanıklar, koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında maske ve eldivenli şekilde salona alındı. Duruşmayı mahkeme heyeti, polis ve jandarma da maskeli takip etti.

Cumhuriyet savcısı, dava dosyasına daha önce sunduğu esas hakkındaki mütalaa doğrultusunda karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, mazeret sunarak duruşmaya katılmayan bazı sanık avukatlarının mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri amacıyla süre verilmesi talebini, mazeretlerinde geçerli talep bulunmaması ve davayı uzatmaya yönelik olduğu gerekçesiyle reddetti.

[Fotoğraf: AA]

7 milyon 200 bin lira adli para cezası

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mehmet Zeki Fidan'ı "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 5 yıl, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçundan 135 yıl hapse mahkum etti ve 7 milyon 200 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan sanık Hacı Karahan ve Mahmut Mısır'a "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 6 ay 7 gün ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçundan 52 yıl 6 ay hapis ve 1 milyon 350 bin adli para cezası veren heyet, Saruhan Özçelik'i "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 5 yıl, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçundan 135 yıl, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurmak"tan 2 yıl hapse ve 3 milyon 602 bin lira adli para cezasına çarptırdı.

Erdal Ergi ve Ahmet Özdemir'i "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2 yıl 1 ay hapis ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçundan 105 yıl hapis ve 2 milyon 700 bin adli para cezasına mahkum eden heyet, Ali Yıldırım'a ise "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçundan 126 yıl hapis ve 3 milyon 240 bin adli para cezası verdi.

[Fotoğraf: AA]

Yoğun güvenlik önlemi alındı

Mahkeme heyeti, TCK'nin 61/7 maddesi gereğince 7 sanık hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçundan verilen hapis cezalarını 30 yıla düşürdü.

Tutuksuz sanık Mazlum Özdemir hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etmek" suçlarından beraat kararı veren heyet, tutuklu 7 sanığın hükümle tutukluluk hallerinin devamına hükmetti.

Duruşma süresince Erzurum Adalet Sarayının içinde ve etrafında yoğun güvenlik önlemi alındı.

Ne olmuştu?

Erzurum'da 24 Ocak 2019'da İran'dan yola çıkıp Gürbulak Sınır Kapısı'ndan yurda girerek İstanbul istikametine giden Ş.D. idaresindeki tır, polislerce Erzurum-Erzincan kara yolundaki Aşkale Polis Uygulama Noktası'nda durdurulmuştu.

Tırın dorsesinde bulunan 17 çuvalda mermer taşlar arasına saklanan 1 ton 535 kilogram eroin ele geçirilmiş, tır sürücüsü Ş.D. gözaltına alınmıştı.

Yakalanan uyuşturucuyu tırdan bir kamyona yükleyerek emniyete götüren polis ekipleri, şebekenin diğer mensuplarını yakalamak için operasyona devam etmişti.

Ekipler, operasyon kapsamında tırı İstanbul'daki buluşma noktasına götürmüştü.

İstanbul'da uyuşturucuyu teslim alacaklarını düşünerek buluşma noktasına gelen Saruhan Özçelik ve Hacı Karahan ile Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmaya çalışan elebaşı olduğu öne sürülen Mehmet Zeki Fidan gözaltına alınmıştı.

Erzurum polisinin oluşturduğu özel ekip ve İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü timlerince yakalanan 3 zanlı da İçişleri Bakanlığınca tahsis edilen özel jetle Erzurum'a getirilmişti.

Zanlılardan Saruhan Özçelik'in aracındaki aramalarda, suç geliri olduğu değerlendirilen 27 bin 800 dolar ve 100 euro ele geçirilmişti.