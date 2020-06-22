1157 kişi randevu sırasının gelmesini bekliyor. 6 bin 400 kişi de test aşamasında. Türkiye'de immün plazma bağışı sürüyor. Olası ikinci dalgaya karşı plazmalar depolarda muhafaza ediliyor.

Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Murat Güler, 14 bölgede plazma bağışı topladıklarını söyledi, "18 bölgede stok halinde tutuyoruz. Plazma bağışı almayan bölgelerde de tutuyoruz" dedi.

Türkiye'de acil plazma ihtiyacı yok

İmmün plazmalar 3 yıl boyunca etkisini kaybetmeden korunabiliyor. Ankara'daki depoda, yaklaşık 300 plazma hazırda bekletiliyor. Eksi 25 derecede saklanan plazmalar, ihtiyaç halinde koronavirüs hastalarının tedavisinde kullanılıyor.

Türkiye'de acil plazma ihtiyacı yok. Stokta halihazırda 5 bin plazma bulunuyor.

İmmün plazma yönteminde iyileşen hastalardan bağış yoluyla kan alınıyor. Antikor gelişen plazma, koronavirüs hastalarına veriliyor.

Uzmanlar, plazma sıkıntısı yaşanmaması için maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi uyarısı yapıyor.

Haber: Züleyha Cebeci

Kamera: Okan Akmut