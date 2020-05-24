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Şanlıurfa'da bir mahallede karantina uygulaması
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 mahalle ve 8 bina, salgın nedeniyle karantinaya alındı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta karantina uygulaması sürüyor.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Eyyübiye, Viranşehir, Birecik, Harran, Suruç ve Siverek ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni tedbirler alındı.
Eyyübiye'nin Kurucuk Mahallesi'nin tamamı ile Selçuklu Mahallesi, Viranşehir'in Azadi ve Yenişehir, Birecik'in Meydan, Harran'ın Hazreti Yakup, Suruç'un Dikili ve Siverek'in Hacı Ömer mahallelerindeki 8 binanın 14 gün karantinaya alınması kararlaştırıldı.
Etiketler: şanlıurfa karantina koronavirüs tedbirleri covid-19Son Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 23:45
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