Haber Giriş: Kaynak: AA
Erzurum'da kar yağışı etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan 2 bin metre yükseklikteki bir mahallede kar yağdı.
Soğuk havanın etkisini gösterdiği bazı bölgelerde mayıs ayında kar yağışı görülüyor.
Erzurum'un Oltu ilçesinin yüksek kesimlerine kar yağdı. İlçenin yaklaşık 2 bin metre yükseklikteki İnci Mahallesi, akşamüstü başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.
Mayıs ayında yağan kar nedeniyle şaşkınlıklarını gizleyemeyen mahalle sakinleri, cep telefonlarıyla bu anı fotoğrafladı.
Yüksek kesimlerde kar şeklinde olan yağış ilçe merkezinde ise yağmur şeklinde görüldü.
Etiketler: erzurum Kar yağışı erzurum hava durumuSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 23:37
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