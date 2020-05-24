Kaza, İstanbul yolu Çiftlik kavşağındaki uygulama noktasına meydana geldi.

A.G. yönetimindeki araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı.

[Fotoğraf: AA]

Kazada, uygulama yapan 5 polis ile kontrol için bekleyen 2 vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.

Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Gözaltına alınan A.G'nin alkollü olduğu kaydedildi.