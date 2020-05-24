Haber Giriş: Kaynak: AA
Ankara'da polis kontrol noktasında kaza: 7 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da polis kontrol noktasına hızla giren aracın çarpması sonucu meydana gelen kazada 5'i polis memuru 7 kişi yaralandı.
Kaza, İstanbul yolu Çiftlik kavşağındaki uygulama noktasına meydana geldi.
A.G. yönetimindeki araç, İstanbul yolu Çiftlik kavşağında oluşturulan uygulama noktasına hızla girerek araçlara ve görevli polislere çarptı.
[Fotoğraf: AA]
Kazada, uygulama yapan 5 polis ile kontrol için bekleyen 2 vatandaş yaralandı. Bazı araçlarda hasar oluştu.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Gözaltına alınan A.G'nin alkollü olduğu kaydedildi.
Etiketler: ankara trafik Kazası polis memuruSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 23:00
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