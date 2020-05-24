Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da 2 katlı evde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da 2 katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın sonrası ev kullanılmaz hale geldi.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Demirci Mahallesi Durak Sokağı'ndaki Süleyman Torun'a ait iki katlı evin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
[Fotoğraf: DHA]
Mahalle sakinlerinin bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: bursa yangın itfaiye ekipleriSon Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 20:55
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