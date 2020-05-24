Bursa'nın Nilüfer ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Demirci Mahallesi Durak Sokağı'ndaki Süleyman Torun'a ait iki katlı evin üst katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

[Fotoğraf: DHA]

Mahalle sakinlerinin bildirmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangını söndürdü. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi.