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Kayseri'de 4 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'nin Talas ilçesinde yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 4 ev karantinaya alındı.
Kamber Mahallesi'nde yapılan sağlık taraması sonucu bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından sağlık ekipleri, bölgede filyasyon çalışması başlattı.
Test sonucu pozitif çıkan kişi, Kayseri Şehir Hastanesinde gözetim altına alındı. Vakanın mahalledeki yakınlarına ve komşularına ait 4 evde ise karantina uygulaması başlatıldı.
Etiketler: kayseri koronavirüs tedbirleri karantina covid-19Son Güncelleme: 24 Mayıs 2020 Pazar 20:38
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