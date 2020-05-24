Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Abdi İpekçi Caddesi Akyol Pazaryeri yakınlarında motosiklet kazası ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, olay yerinde inceleme yaptığı sırada, 33 yaşındaki bir kişi , polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı ve aracını yakınlardaki evinin önüne park ederek içeri girdi.

"Hadi gelin de ceza yazın" diye polislere seslendi

Adresi tespit edilen sürücü, ekiplerin aşağıya inmesi için yaptığı daveti reddetti ve evinin balkonundan trafik polislerine, "Hadi gelin de ceza yazın." diye seslendi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine takviye ekip sevk edilmesine rağmen şüpheli kapıyı açmamakta direndi.

Bunun üzerine ekipler sürücüye, alkolmetreyi üflemeyi reddetmekten 3 bin 516 lira, polise mukavemetten 1228 lira ve "dur" ihtarına uymamaktan 288 lira olmak üzere toplam 5 bin 32 lira ceza kesti.

Ekiplere direnen kişinin otomobili de çekici vasıtasıyla otoparka çekildi.