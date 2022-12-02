Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma 22:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da bir evde beslenmesi yasak Mısır yılanı ele geçirildi
Şanlıurfa'da ele geçirilen beslenmesi yasak Mısır yılanı koruma altına alındı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte bir evde yılan beslendiğinin bildirilmesi üzerine çalışma başlattı.
Eve giden ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye getirilen ve beslenmesi yasak olan yavru Mısır yılanı buldu.
Yavru yılana el koyan ekipler, hayvanı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Yılan merkezdeki tedavi ve rehabilitasyonun ardından Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ne teslim edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, evinde yılan besleyen kişiye para cezası uyguladı.
Etiketler: Şanlıurfa
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