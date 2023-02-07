Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerimizden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olanlar ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olan kadın personellerimiz 11 Şubat Cumartesi gününe kadar idari izinlidir."