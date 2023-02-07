Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı 00:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da bazı kamu personeline deprem izni
[Fotograf: AA]
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, bazı kamu personelinin 11 Şubat'a kadar idari izinli olduğunu duyurdu.
Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personellerimizden hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ve böbrek yetmezliği, kanser vb. kronik ağır hastalığı olanlar ile 10 ve daha küçük yaşta çocuğu olan kadın personellerimiz 11 Şubat Cumartesi gününe kadar idari izinlidir."
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