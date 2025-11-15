Açık 7.4ºC Ankara
Türkiye
İHA 15.11.2025 18:53

Şanlıurfa'da başıboş köpekler 5 koyunu telef etti

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ahıra giren başıboş köpekler, 5 koyunu telef etti.

Şanlıurfa'da başıboş köpekler 5 koyunu telef etti
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]

Ceylanpınar ilçesine bağlı kırsal Ceylan Mahallesi'nde, besici Halil Akkuş'a ait ahıra giren sahipsiz köpekler, 5 koyunu telef etti.

Sabah hayvanlarını yemlemek için ahıra giren Akkuş, koyunlarını telef olmuş halde bulunca durumu jandarmaya bildirdi.

"Kız çocuğuna da saldırdılar"

Koyunlarının telef olması nedeniyle zarara uğrayan Akkuş, köpeklerin birkaç gün önce bir kız çocuğuna da saldırdığını belirterek,  "Çocuklarımız ve hayvanlarımız tehlike altında. Can güvenliğimiz kalmadı. Yetkililer bu başıboş köpekleri bir an önce toplamalı ve acil önlem almalı" dedi.

Mahalle sakinleri köpek saldırıları nedeniyle korku yaşadıklarını aktardı.

Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı. 

Başıboş Köpek Sorunu Köpek Şanlıurfa
