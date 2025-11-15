Açık 9.4ºC Ankara
AA 15.11.2025 18:24

Manisa'da kazada şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, ekip aracının tıra çarpması sonucu şehit olan polis memuru Ali Barut, memleketi Salihli ilçesine bağlı Sapancı Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa'da kazada şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı
[Fotograf: AA]

Şehit polis memuru Ali Barut için Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi.

Burada şehit Barut'un özgeçmişinin okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim okudu, dualar edildi ve helallik alındı.

Evli ve 2 kız babası olan Barut'un henüz 5 yaşındayken babası Mehmet Ali Barut'u kaybettiği öğrenildi. Şehidin annesi Cennet Barut, burada "Sen babasız büyüdün Ali'm, şimdi çocuklarını da babasız bıraktın." diyerek ağıt yaktı.

Manisa'da kazada şehit olan polis son yolculuğuna uğurlandı

Törenin ardından Barut'un Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Salihli ilçesine bağlı Sapancı Mahallesi'ne gönderildi.

Şehit polisin cenazesi, mahalle camisinde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı
Ekip aracı tıra çarptı: 1 polis şehit oldu, 1 polis yaralandı

Törene Manisa Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, şehidin mesai arkadaşları, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

