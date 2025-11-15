Açık 10.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 15.11.2025 16:24

Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni kanun teklifiyle 'saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan' sürücülere ağır para cezası ve yaptırımlar getirileceğini duyurdu.

Yol kesen sürücüye 180 bin lira ceza kesilecek

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bir sürücünün önünü keserek darbeden şüpheli K.Ü.'nün yakalandığını açıkladı.

Mevcut kanunda "Saygısızca araç kullanmak" maddesinden 993 TL idari yaptırım uygulandığını vurgulayan Yerlikaya, bunun yeterli olmadığını belirtti.

Yeni Kanun Teklifine göre “Saldırı amacıyla araçtan inen ve yol kapayan sürücüye” caydırıcı cezalar geleceğini ifade eden Yerlikaya, bu maddenin kanuna ilk kez girdiğini aktardı.

Teklifle uygulanacak yaptırımları da açıklayan Yerlikaya, bu kişilere 180 bin lira idari para cezası verileceğini, sürücü belgesinin 60 gün süreyle geri alınacağını ve aracının 60 gün trafikten men edileceğini aktardı.

"Biz Gereğini Yaparız"

Bakan Yerlikaya, trafik düzenini bozmanın, yolu kapatmanın ve vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atmanın kabul edilemez olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi:

"Bu tür davranışlar; hem trafik güvenliğimizi tehdit etmekte hem de toplumumuzun huzurunu zedelemektedir. Trafik güvenliğini hiçe sayan bu kişileri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz Gereğini Yaparız."

ETİKETLER
Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:02
Erdoğan: 350 bininci yuvamızı teslim etmenin gururunu yaşıyoruz
15:43
Gördüğü yüzü unutmayan insanların sırrı ne?
15:38
"Sosyal ve Ekonomik Destek" ödemeleri hesaplara yatırıldı
15:25
Güneş sistemindeki en karanlık yer neresi? Evrenin rengi bej mi?
15:09
Şehit Hava Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz son yolculuğuna uğurlandı
15:02
İstanbullu ihracatçılar dünyanın 232 noktasına ihracat gerçekleştirdi
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
Katil İsrail saldırılarında evleri yıkılan Gazzelilerin kaldığı çadırları su bastı
FOTO FOKUS
Mühimmat talebi giderek artıyor: Dünya Türkiye’nin kapısını çalacak
Mühimmat talebi giderek artıyor: Dünya Türkiye’nin kapısını çalacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ