Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 20:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Suruç ilçesine bağlı Büyük Ağacı Mahallesinde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan iki aile fertleri tartıştı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle mermilerin isabet ettiği Osman Toraman hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.
Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Şanlıurfa
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