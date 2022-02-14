Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 19:55Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
[Fotoğraf: AA ]
Manisa'da terör örgütü PKK/KCK'ya düzenlenen operasyonda, aralarında HDP Turgutlu İlçe Teşkilatı eş başkanlarının da olduğu 10 kişi gözaltına alındı.
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK terör örgütünün eylem faaliyetlerinin deşifresi ve engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Terör örgütü PKK/KCK-YPG/PYD içerisinde geçmiş dönemlerde silahlı faaliyetlere katılan ve terör örgütü propagandası yapan 10 şahıs gözaltına alındı.
Gözaltına alınanlar arasında HDP Turgutlu İlçe Teşkilatının eş başkanlarının da olduğu öğrenildi.
Şüphelilerin işlemleri Manisa İl Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor.
Etiketler: HDP Manisa PKK/KCK Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz