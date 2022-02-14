Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 19:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sanayi sitesindeki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Keresteciler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren geri dönüşüm fabrikasında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanlar kentin birçok noktasından görülürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma, sağlık ekibi sevk edildi. İHH Arama-Kurtarma ekibi de bölgeye gelerek çalışmalara destek verdi.
Hızla büyüyen yangına müdahale eden Sakarya itfaiyesi ekipleri, alevlerin yan taraftaki kereste fabrikasına sıçramaması için gayret etti.
İş makinesinin de kullanıldığı çalışmada ekipler yangını söndürdü. Yangın sonucu fabrika içindeki makineler ile bir kepçe kullanılamaz hale geldi.
Fabrikada soğutma çalışması devam ediyor.
Etiketler: Sakarya Yangın Geri Dönüşüm
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