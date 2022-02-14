Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Dereye düşen otomobilin sürücüsünü vatandaşlar kurtardı
Mersin'in Erdemli ilçesinde, dereye düşerek ters dönen araçtaki sürücüyü kurtarmak için çevredekiler zamanla yarıştı.
Olay, Mersin'in Erdemli ilçesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana geldi. Cennet K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil su kanalına uçtu. Araç suya gömülmeye başladı.
Çevredekiler kazayı görür görmez yardıma koştu. Kanala girerek ters dönen aracın içindeki kadını kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.
Bilincini kaybeden kadın çıkarılarak araç üzerinde ilk müdahalesi yapıldı. Sağlık ekiplerine haber verildi.
Hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Mersin Trafik Kazası
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