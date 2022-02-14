Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, son 20 günde gerçekleştirdikleri operasyonlarda, 95 bin liralık sahte banknot ele geçirdi. Operasyonlarda 5 şüpheli de gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

Ayrıca, geçen yıl mayıs ayında düzenlenen operasyonda, "parada sahtecilik ve piyasaya sahte para sürme" suçundan tutuklanan bir sanığın, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak amacıyla sakladığını itiraf ettiği sahte 300 bin dolar, 40 bin lira ve para basmada kullanılan aparatlar da polis ekiplerince ele geçirildi.