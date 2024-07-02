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Türkiye
AA 02.07.2024 12:28

Şanlıurfa'da anız yakan kişilere 14 milyon lira ceza kesildi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, kentte anız yakan 206 kişiye 14 milyon lira ceza kesildiğini açıkladı.

Şanlıurfa'da anız yakan kişilere 14 milyon lira ceza kesildi

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yazılı açıklamasında, anız yakmak suretiyle temel ekolojik sistemlerin dengesinin bozulmasına, bitki ve hayvan türünün yok olmasına ve doğal zenginliklerin tahribine yol açanlara Çevre Kanunu gereği ceza uygulandığını hatırlattı.

Anız yakma yasağına uymayanlar hakkında jandarma ve emniyet ekiplerince tanzim edilen tutanaklara istinaden Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce idari para cezası uygulandığını belirtilen Şıldak, anız yangınlarının yoğun olduğu son 15 günde 206 kişiye 14 milyon lira ceza uygulandığını duyurdu.

"Toprağın verimsizleşmesine sebep oluyor"

Denetimlerin artarak devam edeceğini duyuran Şıldak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin birçok bölgesinde olduğu gibi Şanlıurfa'da da hasadı yapılmış olan ekin tarlalarında anız yakılması büyük sorun oluşturuyor. Toprağın içinde bulunan canlıların ve organizmaların ölümüne, toprağın verimsizleşmesine sebep olan anız yakılması yapılan bütün uyarılara rağmen maalesef çiftçilerimizin başvurmaya devam ettikleri gereksiz bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor. Sadece anız yakılan tarlayla sınırlı kalmayıp komşu tarlalara sıçrayan hatta ekili alanlar ve bu alanlarda bulunan tarım araç ve gereçleri ile yerleşim yerlerinin yanmasına sebep olan, böylelikle çiftçilerimizin can ve mal güvenliğini tehdit eden anız yakılması olaylarına karşı Şanlıurfa'da etkili bir şekilde önlemler alınıyor."

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