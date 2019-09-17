Bozova ilçesine bağlı Dutluk Mahallesi’nde henüz belirlenmeyen bir nedenle akaryakıt tankerinde yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın sonrası akaryakıt tankeri kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA