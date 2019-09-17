TÃ¼rkiye'de son yÄ±llarda uygulanan politika ve stratejilerle bilim, teknoloji ve yenilik alanÄ±ndaki Ã§alÄ±ÅŸmalara hÄ±z verildi. Bu kapsamda, TÃœBIÌ‡TAK'Ä±n ve TÃ¼rkiye'deki digÌ†er Ar-Ge paydasÌ§larÄ±nÄ±n yurt dÄ±sÌ§Ä±ndaki TÃ¼rk bilim insanlarÄ±yla etkilesÌ§iminin artÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in de Ã§eÅŸitli etkinlikler gerÃ§ekleÅŸtiriliyor.

Bu etkinlikler arasÄ±nda, yurt dÄ±sÌ§Ä±nda gÃ¶rev yapan ve alanÄ±nda tanÄ±nmÄ±ÅŸ TÃ¼rk bilim insanlarÄ±nÄ±n deneyim ve gÃ¶zlemlerinden faydalanmak amacÄ±yla dÃ¼zenlenen "Yurt DÄ±sÌ§Ä±ndaki TÃ¼rk Bilim IÌ‡nsanlarÄ± KurultayÄ±" da bulunuyor.

Bilgi alÄ±sÌ§verisÌ§inin sonuÃ§larÄ± raporlanacak

TEKNOFEST Ä°stanbul HavacÄ±lÄ±k, Uzay ve Teknoloji Festivali bÃ¼nyesinde, bu yÄ±l 4'Ã¼ncÃ¼sÃ¼ yapÄ±lacak kurultay, 20-21 EylÃ¼l'de gerÃ§ekleÅŸtirilecek.

KÃ¼resel eÄŸilimlere gÃ¶re yÃ¼kselen teknolojilerle bilim, teknoloji ve yenilik ekosisteminin etkileÅŸtirilmesi konularÄ±nÄ±n tartÄ±ÅŸÄ±lacaÄŸÄ± kurultayda, odak grup Ã§alÄ±sÌ§malarÄ± yapÄ±lacak ve oturumlarda gerÃ§ekleÅŸen bilgi alÄ±sÌ§verisÌ§inin sonuÃ§larÄ± raporlanacak.

200'e yakÄ±n katÄ±lÄ±mcÄ± buluÅŸacak

Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank’Ä±n da katÄ±lmasÄ± beklenen kurultayda yurt dÄ±sÌ§Ä±ndan 96, yurt iÃ§inden 100'e yakÄ±n bilim insanÄ±nÄ±n yer almasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Daha Ã¶nce 2012, 2013 ve 2015 yÄ±llarÄ±nda Ä°stanbul'da gerÃ§ekleÅŸtirilen kurultaylar, farklÄ± arasÌ§tÄ±rma alanlarÄ±ndan dÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen Ã¼niversite ve arasÌ§tÄ±rma merkezlerinde gÃ¶rev yapan TÃ¼rk bilim insanlarÄ±yla TÃ¼rkiye'deki bilim, teknoloji ve yenilik paydasÌ§larÄ±nÄ± bir araya getirmiÅŸti.

Kurultaylara yurt iÃ§inden Ã¼niversite, arasÌ§tÄ±rma merkezi, Ã¶zel sektÃ¶r ve kamu kurumlarÄ± bÃ¼nyesinde faaliyet gÃ¶steren birÃ§ok arasÌ§tÄ±rmacÄ± da katkÄ±da bulunmuÅŸtu.

Etkinlik bÃ¼nyesinde TÃœBÄ°TAK UluslararasÄ± IÌ‡sÌ§birligÌ†i Daire BasÌ§kanlÄ±gÌ†Ä± tarafÄ±ndan stant da aÃ§Ä±lacak.

Kaynak: AA