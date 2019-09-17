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Açık

TEKNOFEST İstanbul başladı

Türkiye'nin en büyük teknoloji etkinliği TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali başladı.

17.09.2019

Festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.
Festivale gelen çocuklar, helikoptere binme şansı elde etti.
Öğrenciler stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.
TEKNOFEST İstanbul`da Ağır Sınıf Helikopteri de yer aldı.
TEKNOFEST İstanbul katılımcıları, Havelsan standına ilgi gösterdi.
TEKNOFEST İstanbul`a gelen katılımcılar, Havelsan standında helikopter simülasyonu deneyimi yaşadı.
TEKNOFEST İstanbul`a gelen katılımcılar, Havelsan standında paraşüt simülasyonu deneyimi yaşadı.
TEKNOFEST İstanbul`da Hürjet de sergilendi.
TEKNOFEST İstanbul`da sergilenen Rus yangın söndürme uçağı Be-200`e katılımcılar ilgi gösterdi.
TEKNOFEST İstanbul`da Ağır Sınıf Helikopteri de sergilendi.
TEKNOFEST İstanbul`a gelen katılımcılar Türk Havacılık Uzay Sanayii standına ilgi gösterdi.
TEKNOFEST İstanbul`da Rus yangın söndürme uçağı Be-200 de yer aldı.
Fotoğraf: AA
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