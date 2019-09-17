TEKNOFEST İstanbul başladı

Festivale vatandaşlar ilgi gösterdi.
Festivale gelen çocuklar, helikoptere binme şansı elde etti.
Öğrenciler stantları gezerek yetkililerden bilgi aldı.
TEKNOFEST İstanbul`da Ağır Sınıf Helikopteri de yer aldı.
TEKNOFEST İstanbul katılımcıları, Havelsan standına ilgi gösterdi.
TEKNOFEST İstanbul`a gelen katılımcılar, Havelsan standında helikopter simülasyonu deneyimi yaşadı.
TEKNOFEST İstanbul`a gelen katılımcılar, Havelsan standında paraşüt simülasyonu deneyimi yaşadı.
TEKNOFEST İstanbul`da Hürjet de sergilendi.
TEKNOFEST İstanbul`da sergilenen Rus yangın söndürme uçağı Be-200`e katılımcılar ilgi gösterdi.
TEKNOFEST İstanbul`da Ağır Sınıf Helikopteri de sergilendi.
TEKNOFEST İstanbul`a gelen katılımcılar Türk Havacılık Uzay Sanayii standına ilgi gösterdi.
TEKNOFEST İstanbul`da Rus yangın söndürme uçağı Be-200 de yer aldı.