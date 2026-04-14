Şanlıurfa'da 5 ton bozuk ürün imha edildi

Siverek Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yaptığı kontrollerde; son kullanım tarihleri geçmiş yiyecek, içecek, temizlik ürünleri ve çeşitli malzemeleri tespit etti.

Halk sağlığını tehdit eden ürünlere el konulurken, toplanan malzemeler tutanak altına alınarak Siverek çöplüğünde imha edildi.

Zabıta Komiseri Kadir Murat Ölçen, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Yaptığımız denetimlerde yaklaşık 5 ton son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirdik ve imha ettik. Halkımızın sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."