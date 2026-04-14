İHA 14.04.2026 10:38

Şanlıurfa'da 5 ton bozuk ürün imha edildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde zabıta ekiplerinin denetimlerinde tarihi geçmiş yaklaşık 5 ton ürün ele geçirilerek imha edildi.

Siverek Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde yaptığı kontrollerde; son kullanım tarihleri geçmiş yiyecek, içecek, temizlik ürünleri ve çeşitli malzemeleri tespit etti.

Halk sağlığını tehdit eden ürünlere el konulurken, toplanan malzemeler tutanak altına alınarak Siverek çöplüğünde imha edildi.

Zabıta Komiseri Kadir Murat Ölçen, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek şunları söyledi:

"Yaptığımız denetimlerde yaklaşık 5 ton son kullanma tarihi geçmiş ürün ele geçirdik ve imha ettik. Halkımızın sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir."

