Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.

Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.

Bu kapsamda Haliliye'de 12, Karaköprü'de 23, Akçakale'de 3, Eyyübiye'de 3 ve Ceylanpınar ile Suruç ilçesinde birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Öte yandan, kentteki 24 evdeki karantina ise sona erdirildi.