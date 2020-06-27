Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 43 ev karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında 43 evde karantina uygulaması başlatıldı. 24 evdeki karantina ise sona erdirildi.
Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezi ve ilçelerinde yaşayan bazı vatandaşların Covid-19 test sonuçları pozitif çıktı.
Bunun üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulunca salgınla mücadele kapsamında yeni kararlar alındı.
Bu kapsamda Haliliye'de 12, Karaköprü'de 23, Akçakale'de 3, Eyyübiye'de 3 ve Ceylanpınar ile Suruç ilçesinde birer farklı adreste karantina tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Öte yandan, kentteki 24 evdeki karantina ise sona erdirildi.
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