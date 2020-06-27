Haber Giriş: Kaynak: AA
Uşak'ta serinlemek gölete giren kişi boğuldu
[Fotoğraf: AA]
Uşak'ta serinlemek için sulama göletine giren İran uyruklu kişi hayatını kaybetti.
31 yaşındaki Abolrrahman Hamedi, nişanlısının babası Behrouz Fazeli ile Yenice köyü yakınlarındaki sulama göletine balık tutmaya gitti.
Serinlemek için gölete giren Hamedi'nin gözden kaybolduğunu fark eden Fazeli, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İzmir'den gelen Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinin göletteki çalışması sonucu Hamedi'nin cansız bedenine ulaşıldı.
Hamedi'nin cenazesi, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: uşak haberSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 21:53
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