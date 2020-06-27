Haber Giriş: Kaynak: AA
Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içi dizayn ediliyor
İçişleri Bakanı Soylu, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Aydın Valiliği tarafından Şehit Başvekilimizin şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nin içi dizayn ediliyor" dedi.
İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ile ilgili açıklama yaptı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valiliğince Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içinin dizayn edildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Aydın Valiliği tarafından Şehit Başvekilimizin şehadetinden önce özlemini dile getirdiği Çine Çayının kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nin içi dizayn ediliyor— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) June 27, 2020
Çağrımız; döneme ait objelerin müzeyle buluşması https://t.co/1rWKr32YF7 pic.twitter.com/tsjvaVBd5p
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