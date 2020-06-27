İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından Adnan Menderes Demokrasi Müzesi ile ilgili açıklama yaptı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Aydın Valiliğince Çine Çayı'nın kenarına yapılan Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin içinin dizayn edildiğini belirtti.