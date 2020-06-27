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Diyarbakır'da 5 sivili şehit eden terörist yakalandı
Diyarbakır'da 2016 yılında bomba yüklü araçla düzenlenen, aynı aileden 5 kişinin şehit düştüğü saldırının faili PKK'lı terörist yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır Valiliği, 2016 yılında 5 sivilin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili açıklama yayımladı.
Valilik, 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 9'u polis memuru olmak üzere çok sayıda vatandaşın yaralandığı saldırının faili teröristin tutuklandığını belirtti.
Etiketler: son dakika diyarbakır terör saldırısıSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 19:28
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