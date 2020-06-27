Diyarbakır Valiliği, 2016 yılında 5 sivilin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili açıklama yayımladı.

Valilik, 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 9'u polis memuru olmak üzere çok sayıda vatandaşın yaralandığı saldırının faili teröristin tutuklandığını belirtti.