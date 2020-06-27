Haber Giriş: Kaynak: AA
YÖK'ten Netkent Üniversitesinin denklik iddiaları hakkında uyarı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Yükseköğretim Kurulu, KKTC'de faaliyet gösteren Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesinin kurul tarafından tanınmadığı açıkladı.
Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) internet sitesinde, "Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi"ne ilişkin duyuru yayımlandı. Duyuruda şu bilgilere yer verildi:
"Kurulumuzca tanınmayan bu üniversitenin genel ağ sayfalarında ve özellikle sosyal medyada kamuoyunu yanıltıcı şekilde, kurumun YÖK tarafından tanındığı ve mezunlarına YÖK tarafından denklik verildiği gibi bilgilerin yer aldığı görülmektedir. Kişilerin mağduriyet yaşamamaları adına sosyal medyada yer alan bu bilgilere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna duyurulur."
Etiketler: yükseköğretim kurulu Netkent ÜniversitesiSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 17:23
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